incidente a roma su via prenestina tra auto e camion dei rifiuti di ama morta una donna e feriti i conducenti

Una donna è morta in uno scontro tra l’auto su cui viaggiava e un camion dei rifiuti a Roma. L’incidente letale è avvenuto sulla via Prenestina nella periferia Est della Capitale, e secondo le prime ricostruzioni potrebbe essere stato causato da un sorpasso azzardato. Il tratto di strada è stato chiuso per consentire di accertare la dinamica. Nell’impatto sono rimasti feriti il conducente dell’auto e del mezzo dell’Ama. L’incidente a Roma Lo scontro mortale è avvenuto intorno alle 13 di sabato 21 febbraio nel tratto di via Prenestina tra Colle Prenestino e Colle Monfortani, all’altezza di via Baselice, distante pochi chilometri dal Grande raccordo anulare. 🔗 Leggi su Virgilio.it

