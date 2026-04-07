Nella notte sull’autostrada A14, una vettura si è scontrata con un tir all’interno di una galleria ad Ancona. L’incidente si è verificato intorno alle 3 e ha causato la morte di una donna. Oltre a lei, altre tre persone sono rimaste ferite, tra cui un bambino. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato i feriti in ospedale. La polizia sta accertando le cause dell’incidente.

Ancona, 7 aprile 2026 – Tragedia nella notte sull’A14. Si è verificato un incidente stradale mortale intorno alle 3.30 in direzione Bologna, nella galleria Sappanico tra Ancona Sud e Ancona Nord. È morta una donna. Probabilmente un tamponamento. Secondo le prime informazioni, l’automobile, una Ford Focus, avrebbe tamponato un tir forse fermo per un problema ad una ruota. Ad avere la peggio una passeggera dell'auto che viaggiava sui sedili posteriori, apparsa subito in condizioni critiche e in seguito deceduta. Altri 3 feriti. Ferite e portate in ospedale dal 118 le altre tre persone che erano a bordo dell'auto: il conducente, la compagna che viaggiava sul sedile a fianco, e un bimbo che era seduto dietro e che ha riportato ferite più lievi rispetto agli altri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incidente A14, auto contro un tir in galleria ad Ancona: morta una donna e altri 3 feriti, tra cui un bimbo

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Auto contro blocco di cemento sull’A14: un morto, donna ferita. L’incidente al casello di San SeveroUn morto e un ferito in un incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la A14 all'altezza del casello di San Severo in provincia di Foggia. L'auto viaggiava in direzione Sud quando, per cause in ... bari.repubblica.it

Tragico incidente stradale questa mattina, poco dopo l’alba, sull’autostrada A14 nei pressi dello svincolo di San Severo, in direzione sud. Una vettura, con a bordo una coppia di coniugi, è rimasta coinvolta in un violento impatto. - facebook.com facebook

A14, morto un giovane di 21 anni in un incidente nella serata di Pasqua: sette feriti, una è grave x.com