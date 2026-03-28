Il Consiglio comunale di Modena si riunirà in due sedute consecutive: lunedì 30 marzo per i lavori ordinari e martedì 31 marzo per celebrare gli 80 anni della sua attività. La prima riunione affronterà questioni di routine, mentre la seconda sarà dedicata alle commemorazioni ufficiali della storia dell’ente. Entrambi gli incontri si svolgeranno presso la sede istituzionale del Consiglio.

Lunedì 30 seduta ordinaria con diverse interrogazioni e mozioni. Martedì 31 marzo Assemblea speciale per celebrare l'80esimo compleanno Doppia seduta per il Consiglio comunale di Modena che torna a riunirsi lunedì 30, per i lavori ordinari, e martedì 31 marzo per celebrare gli ottant’anni della propria storia. Lunedì 30 marzo spazio a cinque interrogazioni, di cui quattro trattate congiuntamente e che riguardano la situazione dell’area del campo nomadi San Matteo (presentate da Modena per Modena, Pd, Fratelli d’Italia e Forza Italia). In particolare, le istanze chiedono aggiornamenti su condizioni di sicurezza, legalità, procedure adottate, bonifica dell’area e tutela dei minori. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - Campo nomadi e celebrazioni degli 80 anni, doppio appuntamento per il Consiglio di Modena

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