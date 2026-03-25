modena celebra gli 80 anni del consiglio comunale al via le iniziative

Modena ha iniziato le celebrazioni per gli 80 anni del Consiglio comunale, includendo diverse iniziative dedicate a questa ricorrenza. Si tratta del primo Consiglio eletto dopo la fine del regime fascista, avvenuto nel 1946. La manifestazione si concentra sull'analisi di questo traguardo storico e sulle attività organizzate per ricordare questo evento.

Dal 31 marzo un programma di appuntamenti per ricordare il primo voto amministrativo del dopoguerra, il suffragio femminile e la nascita della partecipazione democratica Ottanta anni di libertà, ottanta anni di suffragio femminile, ottanta anni di Consiglio comunale. Il Comune di Modena celebra il primo Consiglio eletto dopo la fine del regime fascista con il progetto "1946-2026. Modena 80 anni di democrazia", un percorso culturale e divulgativo che intreccia memoria istituzionale, partecipazione civica e valorizzazione della storia democratica cittadina. L’iniziativa, presentata mercoledì 25 marzo in Municipio dal sindaco Massimo Mezzetti,... 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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