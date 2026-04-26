Modena crisi sanitaria | 20mila pazienti fuggono dai Pronto soccorso
A Modena, nel 2025, circa 20.000 pazienti hanno lasciato i percorsi di cura nei pronto soccorso. La crisi sanitaria ha portato a un numero elevato di abbandoni dei servizi di emergenza. La situazione si riflette in una diminuzione significativa delle persone che si rivolgono ai reparti di pronto soccorso della città. I dati segnalano un calo consistente nel numero di accessi rispetto agli anni precedenti.
? Cosa sapere Nel 2025 quasi 20.000 pazienti abbandonano i percorsi di cura nei presidi sanitari di Modena.. L'aumento degli accessi a 368.374 unità mette sotto pressione il sistema emergenza-urgenza provinciale.. Ben quasi ventimila persone hanno interrotto i percorsi di cura nei presidi sanitari della provincia di Modena durante il 2025, lasciando Pronto soccorso e centri di continuità assistenziale (Cau) prima ancora di ricevere una diagnosi ufficiale. Il dato, che emerge dall’analisi dell’andamento del sistema di emergenza-urgenza modenese nell’ultimo anno, evidenzia un fenomeno di abbandono che tocca le fondamenta della gestione sanitaria locale.🔗 Leggi su Ameve.eu
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