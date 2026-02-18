Pronto soccorso assistenza su misura per i pazienti fragili

Il pronto soccorso ha avviato un nuovo percorso per aiutare i pazienti anziani fragili, colpiti da incidenti o malori improvvisi. La causa è la crescente richiesta di assistenza specializzata per questa fascia di persone, spesso con più patologie e bisogni complessi. Il progetto prevede équipe multidisciplinari che offrono cure personalizzate e un supporto continuo, con l’obiettivo di ridurre i tempi di attesa e migliorare la qualità delle cure. Il personale ha già iniziato a lavorare con alcune strutture ospedaliere della regione.

Tempo di lettura: 3 minuti Un percorso dedicato, strutturato e multidisciplinare per rispondere in modo più efficace ai bisogni dei pazienti anziani fragili che accedono al Pronto soccorso. L'Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino ha deliberato il Percorso assistenziale Codice Argento, uno strumento organizzativo pensato per intercettare precocemente la fragilità geriatrica e garantire una presa in carico appropriata e tempestiva. La scelta nasce da un dato significativo: dall'analisi dei flussi aziendali relativi al 2025 è stato stimato che il 20-25 per cento degli accessi al Pronto soccorso ha riguardato pazienti anziani, spesso affetti da pluripatologie, in politerapia e con ridotta autonomia.