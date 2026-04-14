Nella provincia di Piacenza, si registra un grave fenomeno di fuga di oltre 5.000 pazienti dai reparti ospedalieri durante un'emergenza sanitaria. I numeri relativi alla gestione dell’emergenza urgenza mostrano un aumento significativo di questa tendenza, sollevando preoccupazioni sul funzionamento delle strutture e sulla sicurezza dei pazienti. La situazione ha attirato l’attenzione delle autorità sanitarie, che stanno valutando interventi per gestire la crisi.

I dati relativi alla gestione dell’emergenza urgenza nella provincia di Piacenza evidenziano una criticità organizzativa che ha portato nel corso del 2025 a un numero di accessi superiore rispetto al periodo precedente alla pandemia, con una preoccupante incidenza di pazienti che abbandonano le strutture prima di ricevere assistenza. Secondo quanto rilevato dall’Assessorato regionale alle politiche per la salute e riportato da Vignali, presidente del Gruppo di Forza Italia nell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, il sistema sta affrontando una pressione costante che non è stata mitigata dalla recente riorganizzazione dei servizi. Nel corso dell’ultimo anno esaminato, le strutture sanitarie piacentine hanno registrato complessivamente 134.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Emergenza sanitaria a Piacenza: oltre 5.000 pazienti fuggono dai reparti

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