Il prossimo 16 aprile Roma entrerà ufficialmente nella geografia internazionale dei concorsi d’eleganza. Per quattro giorni, fino al 19 aprile 2026, andrà in scena la prima edizione dell’ Anantara Concorso Roma, evento dedicato alle più significative auto storiche italiane, con 70 esemplari provenienti da alcune delle più importanti collezioni private di tutto il mondo. L’iniziativa, organizzata da Anantara Hotels & Resorts e presentata da UBS, si propone come piattaforma di valorizzazione del patrimonio automobilistico nazionale, con un focus su design, ingegneria e storia del motorsport. Le vetture saranno suddivise in 16 classi e valutate da una giuria internazionale guidata da Adolfo Orsi Jr, affiancato da esperti del settore e con Lorenzo Ramaciotti nel ruolo di giudice onorario. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Capitale debutta nel circuito dei concorsi d’eleganza con Anantara Concorso Roma

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