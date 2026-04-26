Una richiesta di inchiesta è stata avanzata riguardo alla morte di Bikram Lama, giovane migrante nepalese, avvenuta a Hyde Park. Il parlamentare Alex Greenwich ha sollecitato un’indagine per verificare eventuali carenze nelle politiche statali che potrebbero aver influito sul tragico episodio. La notizia ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità locali.

? Cosa sapere Richiesta inchiesta per la morte del migrante nepalese Bikram Lama a Hyde Park.. Il parlamentare Alex Greenwich chiede di indagare sulle carenze delle politiche statali.. L’ufficio del procuratore generale Michael Daley riceve una richiesta formale per avviare un’inchiesta giudiziaria sulla morte di Bikram Lama, il giovane migrante nepalese deceduto a Hyde Park, la cui salma è rimasta nascosta tra i cespugli vicino all’accesso della stazione di St James per circa una settimana. Il caso, che ha colpito profondamente l’opinata pubblica locale, vede coinvolto il parlamentare di Sydney Alex Greenwich, il quale ha scritto ufficialmente a Daley venerdì scorso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mistero Hyde Park: richiesta di inchiesta per la morte del giovane Lama

Notizie correlate

Firenze: mistero sulla morte di un giovane in un appartamento del centro. Indaga la polizia scientificaFIRENZE – Indaga la polizia scientifica per accertare le cause della morte di un ragazzo di 26 anni, straniero, avvenuta nella tarda serata di ieri,...

Addio Londra, Tom Cruise se ne va e lascia l'attico da 40 milioni su Hyde Park: ecco perchéIl celebre attore ritiene che la capitale non sia sicura: ha deciso di lasciare la sua bellissima dimora e tornare negli Stati Uniti Tom Cruise ha...