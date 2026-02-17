La polizia scientifica indaga sulla morte di un ragazzo di 26 anni trovato senza vita in un appartamento nel centro di Firenze, dopo che il giovane è stato trovato senza vita nella tarda serata di ieri, 16 febbraio 2026. La vittima, di origine straniera, è stata trovata nel suo appartamento in via delle Terme, dove gli agenti hanno scoperto tracce che potrebbero aiutare a ricostruire quanto accaduto. I vicini hanno riferito di aver sentito rumori sospetti prima che arrivasse la polizia.

FIRENZE – Indaga la polizia scientifica per accertare le cause della morte di un ragazzo di 26 anni, straniero, avvenuta nella tarda serata di ieri, 16 febbraio 2026, in un appartamento nel centro storico. L’allarme è scattato intorno alle ore 21. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, con automedica e ambulanza, e la polizia di Stato. I tentativi di rianimare il ventiseienne sono risultati vani. Subito dopo sono arrivati anche gli agenti della Polizia scientifica che hanno effettuato rilievi nell’abitazione. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze: mistero sulla morte di un giovane in un appartamento del centro. Indaga la polizia scientifica

Un giovane di 26 anni è stato trovato morto in un appartamento nel centro di Firenze, probabilmente a causa di una crisi improvvisa.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.