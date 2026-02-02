Addio Londra Tom Cruise se ne va e lascia l' attico da 40 milioni su Hyde Park | ecco perché

Tom Cruise ha lasciato Londra dopo quasi cinque anni. L’attore americano si è trasferito da un attico da 40 milioni di sterline su Hyde Park e ora si prepara a lasciare la città. Le ragioni ufficiali non sono state spiegate, ma si parla di un senso di insicurezza che lo avrebbe spinto a tornare negli Stati Uniti. La decisione sorprende, considerando la sua permanenza così lunga e il suo legame con la capitale britannica.

Tom Cruise ha deciso di lasciare Londra dopo circa quattro anni e mezzo dal suo trasferimento. Una scelta che, secondo certi rumors, sarebbe dovuta a un profondo senso di insicurezza. L'attore, infatti, non si sentirebbe al sicuro nella Capitale. Cruise, lo ricordiamo, lavora nel Regno Unito da circa quarant'anni, ma soltanto nel 2021 si è trasferito in pianta stabile, acquistando il prestigioso attico a One Hyde Park e facendovi la sua residenza principale. L'immobile, sito nel quartiere di Knightsbridge, ha un valore stimato tra i 35 e i 47 milioni di sterline, ossia 40-55 milioni di euro.

