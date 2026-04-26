Mister Torrisi | Il campionato è chiuso ma vanno attenzionate delle situazioni

Il tecnico della Reggina, Alfio Torrisi, ha commentato con chiarezza la situazione della squadra dopo la vittoria ottenuta a Milazzo. Ha affermato che il campionato è ormai concluso, ma ha sottolineato che ci sono alcune situazioni da monitorare attentamente. Le sue parole si sono concentrate sull’andamento recente e sulle eventuali problematiche da affrontare nelle prossime settimane.

Il tecnico Alfio Torrisi ha commentato con sano realismo la situazione della Reggina dopo la vittoria conquistata a Milazzo. “Abbiamo affrontato una squadra che ha disputato un'ottima partita, cercando di fare risultato, com’è giusto che sia, e noi siamo stati bravi nell’aggiudicarci l’ennesima.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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