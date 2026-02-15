Mister Torrisi | Il pubblico reggino meritava la vittoria per lo spettacolo offerto

Il tecnico Torrisi ha affermato che il pubblico di Reggio Calabria meritava la vittoria dopo aver visto uno spettacolo emozionante, culminato in un pareggio contro il Messina. La partita si è conclusa con un risultato che lascia dubbi sulla valutazione: la Reggina, che era in svantaggio fino a pochi minuti dal fischio finale, ha comunque conquistato un punto prezioso. La sfida ha attirato molti tifosi sugli spalti, che hanno sostenuto intensamente la squadra fino all'ultimo minuto.

"I ragazzi hanno fornito una buona prestazione e non ho nulla da rimproverare alla squadra" è cominciata, così, la disamina del match fatta dal tecnico degli amaranto E' difficile stabilire se il pareggio nel derby contro il Messina sia per la Reggina più un punto guadagnato, visto che era in svantaggio fino a pochi minuti dal termine, o un'occasione persa per avvicinarsi ulteriormente al vertice della classifica del campionato di Serie D. Probabilmente entrambe le cose. "I ragazzi hanno fornito una buona prestazione e non ho nulla da rimproverare alla squadra – comincia, così, la disamina del match fatta dal tecnico Alfio Torrisi -.