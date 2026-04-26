Mirafiori | degrado e freddo nel tunnel E13 scatta l’allarme

I consiglieri della Circoscrizione 2 hanno segnalato problemi nel tunnel E13 di Mirafiori, evidenziando condizioni di degrado e temperature basse all’interno. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le autorità locali, che hanno richiesto interventi per migliorare le condizioni di sicurezza e vivibilità del tratto. La questione è stata portata all’attenzione delle autorità competenti, che stanno valutando eventuali azioni correttive.

? Cosa sapere I consiglieri della Circoscrizione 2 denunciano degrado e freddo nel tunnel E13 di Mirafiori.. Il Comune prevede interventi di efficientamento energetico e nuove scale entro aprile 2026.. I consiglieri della Circoscrizione 2, Juri Bossuto e Rita Grimaudo, hanno presentato un’interpellanza per denunciare le condizioni strutturali e ambientali del tunnel del comprensorio E13 in strada Castello a Mirafiori. Gli spazi, che ospitano il Centro provinciale per l’istruzione degli adulti e diverse attività scolastiche, sono diventati un punto di riferimento fondamentale dopo la chiusura dello spazio anziani di via Morandi avvenuta nel 2024, quando gli utenti sono stati ricollocati tra i locali del tunnel e quelli di strada del Portone.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mirafiori: degrado e freddo nel tunnel E13, scatta l’allarme Notizie correlate Leggi anche: Tagli del nastro e tunnel nel sudicio: a due passi dalle elezioni tutti si ricordano del degrado Leggi anche: Stop al degrado nel condominio ’Cimitero’ di auto e scooter. Scatta l’ordinanza di rimozione