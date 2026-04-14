A pochi giorni dalle elezioni, torna al centro dell’attenzione il problema del degrado urbano nel quartiere. Sono stati effettuati lavori di apertura di un nuovo tunnel e di taglio del nastro, mentre le strade e gli spazi pubblici continuano a mostrare segni evidenti di incuria. La comunicazione ufficiale si basa su documenti, ma il dibattito pubblico si concentra anche sulle condizioni quotidiane di quella zona.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli? FONTE comunicato stampa Andrea Gallorini Consigliere comunale PD Arezzo Oh bella, ci voleva la campagna elettorale per accorgersi di quello che la gente dice da mesi, eh? Perché qui si fa presto a fare le foto con le forbici in mano e il sorriso smagliante davanti alla nuova isola ecologica, ma basta fare due passi – manco cinquanta metri – e ti ritrovi in un sottopasso che pare lasciato lì a marcire. A dirlo stavolta è anche il consigliere del Partito Democratico, Andrea Gallorini, che casca dalle nuvole e denuncia lo stato del tunnel che porta al parco Giotto. E meno male, verrebbe da dire.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Tagli del nastro e tunnel nel sudicio: a due passi dalle elezioni tutti si ricordano del degrado

Leggi anche: Incendio nel cuore di Gioia del Colle: fiamme a due passi dalle case, l'intervento dei Vigili del Fuoco

Scavi alla Casa del Jazz, si entra nel tunnel: sul posto Pietro Orlandi e il figlio del giudice AdinolfiRipresi gli scavi alla Casa del Jazz per le ricerche dei resti del giudice Adinolfi ed Emanuela Orlandi.