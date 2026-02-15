Stop al degrado nel condominio ’Cimitero’ di auto e scooter Scatta l’ordinanza di rimozione
Il Comune ha firmato un’ordinanza per rimuovere auto e scooter abbandonati nel condominio ’Cimitero’ di viale XX Settembre, al civico 247. Da settimane, diversi veicoli inutilizzati si accumulano nel cortile, creando un vero e proprio deposito di mezzi senza proprietario. Le immagini mostrano auto con le ruote sgonfie e motociclette coperti di polvere, che occupano spazi destinati ai residenti.
Stop al degrado di un condominio al civico 247 di viale XX Settembre. auto, moto e scooter abbandonati hanno trasformato l'area in un cimitero di mezzi di trasporto. E così la sindaca Serena Arrighi ha firmato quattro diverse ordinanze sindacali per imporre ai proprietari dei veicoli di rimuoverli dal condominio Erp. Tutti loro avranno tempo novanta giorni per rimuovere i veicoli e documentarne lo smaltimento, in caso contrario lo farà il Comune facendo pagare le spese ai diretti interessati. L'avviso di rimozione è stato inviato ai proprietari dei veicoli e al direttore generale di Erp, in qualità di amministratore di condominio dell'area e pertanto responsabile in solido dell'abbandono dei mezzi, ma siccome nessuno a risposto la sindaca ha disposto la rimozione entro novanta giorni.
