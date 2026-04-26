Un 23enne è stato arrestato nel Napoletano dopo aver minacciato di farsi esplodere in seguito a un episodio di violenza nei confronti della fidanzata. I carabinieri del Nucleo radiomobile sono intervenuti nella notte in Vico Conte di Mola, dove era stata segnalata un’aggressione alla ragazza da parte del giovane. Alla loro presenza, l’uomo ha pronunciato minacce di autodistruzione, impedendo così il proseguimento dell’intervento.

Chiamati per un’aggressione, si sono trovati di fronte a una situazione ben più grave. I carabinieri del Nucleo radiomobile sono intervenuti nella notte in Vico Conte di Mola, dove era stata segnalata un’aggressione ai danni di una ragazza da parte del fidanzato. Arrivati sul posto, i militari si sono imbattuti nel presunto responsabile, un 23enne di origine peruviana, che per sottrarsi al controllo si sarebbe barricato in casa, minacciando di farsi esplodere. Evacuazione e trattativa L’area è stata immediatamente evacuata per motivi di sicurezza. I carabinieri hanno avviato una lunga trattativa, riuscendo a convincere il giovane ad aprire la porta.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Minaccia di farsi esplodere dopo l’aggressione alla fidanzata: arrestato 23enne nel Napoletano

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