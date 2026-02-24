Aggressione choc nel rugby dilettantistico | 23enne in coma dopo un pugno alla tempia

Durante una partita di rugby amatoriale vicino a Tolosa, un giovane di 23 anni è finito in coma dopo essere stato colpito con un pugno alla tempia. La violenza si è scatenata tra i giocatori, senza che ci fossero tensioni precedenti evidenti. La sparatoria di colpi ha lasciato tutti scioccati e ha portato all’intervento immediato delle forze dell’ordine. La vittima è ora sotto assistenza medica, mentre le indagini continuano.

Violenza a margine di una partita nei pressi di Tolosa. Non era una sfida di alto livello né un match sotto i riflettori del grande rugby professionistico. In campo c'erano squadre delle serie minori francesi, composte da atleti dilettanti. Eppure, quanto accaduto al termine dell'incontro tra US Severac XV e AS Maureilhan-Montady, disputato nei pressi di Tolosa, ha assunto contorni drammatici e sconvolgenti. Al fischio finale, il 23enne Noha Loubety è stato vittima di una violenta aggressione. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe stato placcato da un avversario mentre un altro gli avrebbe sferrato un pugno diretto alla tempia.

