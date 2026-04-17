Mimit cala ancora il prezzo medio self della benzina a 1,769 euro gasolio a 2,124

Il prezzo medio della benzina self si attesta a 1,769 euro al litro, mentre quello del gasolio raggiunge 2,124 euro. Secondo i dati dell'Osservatorio prezzi carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, si tratta dell’ottavo giorno consecutivo di diminuzione dei costi alla pompa. La tendenza al ribasso dei prezzi continua senza interruzioni da circa una settimana.

"Prosegue il calo progressivo e costante dei prezzi di benzina e gasolio alla pompa. I dati di oggi dell'Osservatorio prezzi carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy evidenziano l'ottavo giorno consecutivo di riduzione dei prezzi medi". Lo comunica una nota del Mimit che sottolinea come sia l'ottavo giorno di ribassi. Lungo la rete stradale nazionale, il prezzo medio in modalità "self service" è pari a 1,769 euro al litro per la benzina e 2,124 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,803 euro al litro per la benzina e 2,161 euro al litro per il gasolio.🔗 Leggi su Lanazione.it

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