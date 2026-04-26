Il 15 maggio 2026 si svolgerà a Milano un grande concerto gratuito sotto il Duomo, organizzato da Radio Italia Live. L’evento vedrà protagonisti artisti come Annalisa e Bresh, attirando migliaia di persone nella piazza centrale della città. La manifestazione coinvolge anche l’economia locale, con un notevole afflusso di visitatori e conseguente impatto sul traffico e sull’occupazione temporanea. La piazza sarà chiusa al traffico durante le ore dell’evento.

? Cosa sapere Il 15 maggio 2026 il concerto Radio Italia Live si terrà in Piazza Duomo.. L'evento con Annalisa e Bresh attira migliaia di persone e impatta l'economia milanese.. Il 15 maggio 2026, Piazza Duomo a Milano ospiterà il grande concerto gratuito Radio Italia Live, trasformando il cuore della metropoli in un palcoscenico per una serata di musica dal vivo che coinvolgerà migliaia di spettatori provenienti da tutta. L’appuntamento, fissato per venerdì sera, vede protagonista una selezione di artisti che spaziano tra diversi generi musicali, garantendo una varietà che va dal pop al rap fino al cantautorato più tradizionale. La platea attesa è numerosa e i fan inizieranno a radunarsi sotto le luci del Duomo fin dalle prime ore del mattino per assicurarsi un posto privilegiato davanti al palco.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano si ferma: il grande concerto gratuito sotto il Duomo

Milano, manifestazione piazza Duomo

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