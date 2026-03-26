Mi sento male ci ho provato Rosalia gela i fan di Milano | il concerto si ferma a metà lei lascia il palco – Il video

Durante un concerto al Forum di Assago, l'artista ha interrotto lo spettacolo a metà e si è allontanata dal palco. Un video diffuso mostra l'artista che afferma di sentirsi male, lasciando i presenti senza una conclusione dell’evento. La serata è stata interrotta improvvisamente, causando sconcerto tra il pubblico presente. Nessun dettaglio sui motivi delle condizioni dell’artista è stato comunicato ufficialmente.

La serata si è interrotta bruscamente, come peggio non poteva andare per i fan di Rosalia, che al Forum di Assago ha dovuto sospendere il concerto a metà. Su quattro atti previsti, la cantante è riuscita a farne appena due. Tutta colpa di un improvviso malore. Visibilmente in difficoltà, Rosalia ha parlato direttamente al pubblico: «Mi sento male. Ho provato ad andare avanti ma devo interrompere lo show. Ho spinto lo show ma devo fermarmi fisicamente, non posso continuare, ho fatto del mio meglio». Poi ha aggiunto: «Mi dispiace tantissimo Milano perché volevo che lo show andasse fino alla fine». Al momento non sono note né le sue condizioni di salute né eventuali aggiornamenti sul recupero della data. 🔗 Leggi su Open.online

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