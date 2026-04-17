Il Duomo di Monreale si illumina di musica | concerto gratuito per aiutare Niscemi

Il Duomo di Monreale si è illuminato di musica per un concerto gratuito organizzato per raccogliere fondi destinati a Niscemi. L’evento, promosso dal Soroptimist International d’Italia e dal Club di Palermo, ha visto la partecipazione di diverse forze organizzatrici. La cerimonia si è svolta in una cornice di grande suggestione, con il Duomo che ha fatto da scenografia naturale all’iniziativa benefica.

Palermo 17 aprile 2026- E’ la solenne bellezza del Duomo di Monreale, la splendida cornice del “Concerto per Niscemi”, promosso dal Soroptimist International d’Italia presieduto da Lucia Taormina in collaborazione con il Club di Palermo guidato da Patrizia Correnti. L’appuntamento per questo evento unico in Italia, è mercoledì 22 aprile alle 20,45. Il ricavato del concerto, ingresso gratuito con offerta liberà, sarà infatti donato per supportare i progetti di rinascita della comunità di Niscemi gravemente colpita dalla frana dello scorso 26 gennaio. Presente, SE Rev.ma Mons. Gualtiero Isacchi, Arcivescovo di Monreale. “Vola solo chi osa”, le...🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Il Duomo di Monreale si illumina di musica: concerto gratuito per aiutare Niscemi Notizie correlate Lumière & Musique: il concerto si sposta nel Duomo di AvellinoInizialmente previsto nella cripta, il concerto è stato spostato nel Duomo a causa dell’enorme richiesta di posti: le prenotazioni hanno infatti... Leggi anche: Monreale, visita guidata si trasforma in tragedia: turista muore sui tetti del Duomo Altri aggiornamenti Temi più discussi: Passeggiata naturalistica a Monreale: visita guidata al Castellaccio; Strage di Monreale, a giudizio i tre giovani accusati di avere sparato. Se condannati sarà ergastolo; Pasolini: ''Salvezza è tornare a guardare ciò che siamo con gli occhi di Dio''; Biennale mosaico, si rafforza l'asse Ravenna-Monreale: Un'arte a rischio, serve l'intervento del Governo. Il Duomo di Monreale rinasce tra oro e luce: in volo con il drone tra i mosaici più belli del mondoTrovi tutti gli articoli salvati nella tua area personale nella sezione preferiti e sull'app Corriere News. Restauro, pulitura dei favolosi mosaici (estesi per una superfice di 6.4o0 metri quadrati, ... corriere.it La strage di Monreale, folla ai funerali dei tre ragazzi uccisi a MonrealeDue piazze gremite, parenti e amici nel Duomo di Monreale hanno accolto le salme di Salvatore Turdo, Massimo Pirozzo e Andrea Miceli, i tre giovani uccisi nella sparatoria avvenuta dopo la mezzanotte ... ansa.it Basilica di Santa Maria Nuova , Duomo di Monreale , Palermo . - facebook.com facebook