A Milano, durante le celebrazioni del 25 aprile, alcuni giovani appartenenti a Forza Italia sono stati fermati dai manifestanti pro-Pal. L'episodio si è verificato tra via Senato e corso Venezia, interrompendo il corteo che si svolgeva in quella zona. Non sono stati riportati altri dettagli sulla dinamica dell'accaduto o sulle conseguenze per i coinvolti.

? Cosa sapere I giovani di Forza Italia sono stati bloccati dai manifestanti pro-Pal a Milano.. L'episodio tra via Senato e corso Venezia ha interrotto il corteo del 25 aprile.. I giovani di Forza Italia sono stati costretti ad abbandonare il corteo della Festa della Liberazione a Milano dopo essere stati bloccati da gruppi pro Pal nell’area tra via Senato e corso Venezia. L’episodio, avvenuto durante le celebrazioni del 25 aprile, ha lo scontro tra la volontà dei ragazzi azzurri di partecipare alla ricorrenza e l’ostilità di alcuni manifestanti, trasformando un momento di memoria storica in una scena di tensione urbana. Scontro tra Corso Venezia e Via Senato: il percorso interrotto dei giovani azzurri.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, scontro al 25 aprile: i giovani di FI fermati dai pro-Pal

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