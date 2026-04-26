Una forte grandinata ha colpito la strada tra Arar e Turaif nella regione delle Frontiere del Nord dell'Arabia Saudita, causando blocchi e creando situazioni di pericolo per gli automobilisti. La grandine di grandi dimensioni ha temporaneamente interrotto il traffico sulla strada, con alcune aree che sono state interessate da accumuli significativi di ghiaccio. Non ci sono ancora notizie di feriti o danni strutturali rilevanti.

? Cosa sapere Violenta grandine blocca la strada Arar-Turaif nella regione delle Frontiere del Nord dell'Arabia Saudita.. Le squadre di soccorso e manutenzione operano per liberare la carreggiata dagli accumuli di ghiaccio.. La regione delle Frontiere del Nord dell’Arabia Saudita è stata colpita da una violenta tempesta di grandine sulla strada Arar-Turaif, con accumuli di ghiaccio che hanno paralizzato la viabilità e messo in pericolo i viaggiatori nelle prime ore di questo evento meteorologico raro. Il fenomeno, caratterizzato da chicchi di dimensioni notevoli, si è manifestato in modo improvviso lungo l’arteria stradale che collega Arar e Turaif.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arabia Saudita, grandine gigante blocca le strade: caos e pericoli

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