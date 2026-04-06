A Milano, si pianifica l’installazione di nuovi grattacieli nei diversi quartieri della città. L’obiettivo è creare punti di riferimento visivi che distinguano le diverse zone, sfruttando l’altezza degli edifici come elemento distintivo. La strategia mira a distribuire segnali urbani attraverso i municipi, contribuendo a definire un’immagine più riconoscibile e articolata della città.

Milano punta a trasformare il proprio profilo urbano in un sistema di segni identitari distribuiti tra i vari municipi, utilizzando l’altezza degli edifici come strumento di promozione e riconoscimento per ogni quartiere. Il della città si è sviluppato finora seguendo una logica di accumulo, dove i singoli interventi sono avvenuti senza un coordinamento centrale. Questa frammentazione ha creato un assetto in cui alcune zone possiedono punti di riferimento visivi forti, mentre vaste aree restano prive di un elemento verticale che ne definisca l’identità. La tendenza a crescere verso l’alto non riguarda solo il centro, ma si riflette anche nell’hinterland. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano: grattacieli nei quartieri per creare nuovi landmark urbani

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Grattacieli e città: perché Milano non deve demonizzare l’urbanistica verticale

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