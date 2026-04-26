A Milano, un gruppo si è dichiarato da sempre antifascista e appartenente a Forza Italia, poco prima che iniziasse un corteo della Festa della Repubblica. La manifestazione ha attirato l’attenzione in città, con alcune tensioni che si sono sviluppate nelle ore precedenti. La presenza dei partecipanti e le loro dichiarazioni sono state al centro di diverse discussioni, mentre le autorità monitoravano la situazione per garantire l’ordine pubblico.

Le premesse non erano delle migliori. Prima ancora che partisse il corteo della Festa della Liberazione, il segretario lombardo dei giovani di Forza Italia Andrea Ninzoli raccontava che "l’Anpi, con il presidente Primo Minelli, ci ha detto che non possiamo usare in corteo loghi di partito e bandiere ma questa è una disparità di trattamento. Ci ha detto che c’erano dei problemi interni perché qualcuno non voleva le nostre bandiere". E neanche quelle della Brigata Ebraica, al fianco della quale i giovani azzurri hanno provato a sfilare per le vie di Milano, tirando fuori e sventolando anche bandiere del partito fondato da Silvio Berlusconi....🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, medaglia d’oro: "Siamo di Forza Italia. Da sempre antifascisti"

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