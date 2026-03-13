Paralimpiadi Milano Cortina | Luchini oro nello snowboard undicesima medaglia per l’Italia

Il 13 marzo, alle Paralimpiadi di Milano Cortina, Jacopo Luchini ha conquistato l’oro nella gara di snowboard banked slalom SB-UL, categoria dedicata agli atleti con disabilità agli arti superiori. L’atleta italiano ha terminato la seconda manche con un tempo di 56

(Adnkronos) – Oggi, venerdì 13 marzo, l'azzurro Jacopo Luchini ha vinto la medaglia d'oro nella gara di snowboard banked slalom SB-UL (categoria dedicata agli atleti con disabilità agli arti superiori) alle Paralimpiadi di Milano Cortina, chiudendo la seconda manche con il tempo di 56"28. Argento e bronzo per i due atleti cinesi Pengyao Wang e. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

