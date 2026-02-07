Milano-Cortina | Fontana ' complimenti Lollobrigida prima medaglia d' oro per Italia'

Da iltempo.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesca Lollobrigida ha conquistato la prima medaglia d'oro per l’Italia ai Giochi di Milano-Cortina. Nel giorno del suo compleanno, ha stabilito anche un nuovo record olimpico, portando a casa il podio e facendo felice l’intero paese. Il presidente della Regione Lombardia, Fontana, le ha subito fatto i complimenti.

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Complimenti a Francesca Lollobrogida che, nel giorno del suo compleanno, regala all'Italia la prima medaglia d'oro dei Giochi, con nuovo record olimpico. Congratulazioni e ancora in bocca al lupo a tutti gli Azzurri!". Lo scrive il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, sui social. 🔗 Leggi su Iltempo.it

milano cortina fontana complimenti lollobrigida prima medaglia d oro per italia

© Iltempo.it - Milano-Cortina: Fontana, 'complimenti Lollobrigida, prima medaglia d'oro per Italia'

Approfondimenti su Milano Cortina

Lollobrigida Oro Olimpico: Record e Primo Trionfo Italia a Milano Cortina 2026

Francesca Lollobrigida ha regalato un grande successo all’Italia ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

Medagliere Olimpiadi Milano Cortina 2026: l’Italia balza in testa con l’oro di Lollobrigida!

L’Italia prende subito il comando nel medagliere delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Milano Cortina: A. Fontana, per gli atleti è il miglior Villaggio olimpico; Olimpiadi, il CIO a Palazzo Lombardia: Clima eccezionale e organizzazione meravigliosa; Olimpiadi, Bianchedi: L'esperienza di vita più dura, ma adesso sorrido: siamo pronti; Milano Cortina, Buonfiglio: Organizzazione perfetta, i complimenti del Cio.

Milano-Cortina: Fontana, 'complimenti Lollobrigida, prima medaglia d'oro per Italia'Roma, 7 feb. (Adnkronos) - Complimenti a Francesca Lollobrogida che, nel giorno del suo compleanno, regala all'Italia la prima medaglia d'oro dei Giochi, con nuovo record olimpico. Congratulazioni e ... iltempo.it

Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati di oggi 7 febbraio 2026Italiani in gara, risultati, protagonisti e curiosita dai Giochi invernali di Milano-Cortina 2026 con aggiornamenti e notizie live ... sportmediaset.mediaset.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.