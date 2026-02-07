Milano-Cortina | Fontana ' complimenti Lollobrigida prima medaglia d' oro per Italia'

Francesca Lollobrigida ha conquistato la prima medaglia d'oro per l’Italia ai Giochi di Milano-Cortina. Nel giorno del suo compleanno, ha stabilito anche un nuovo record olimpico, portando a casa il podio e facendo felice l’intero paese. Il presidente della Regione Lombardia, Fontana, le ha subito fatto i complimenti.

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Complimenti a Francesca Lollobrogida che, nel giorno del suo compleanno, regala all'Italia la prima medaglia d'oro dei Giochi, con nuovo record olimpico. Congratulazioni e ancora in bocca al lupo a tutti gli Azzurri!". Lo scrive il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, sui social.

