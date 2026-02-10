Crolla un grosso ramo di un pino Paura vicino alla scuola Pezzani

Nel pomeriggio di ieri un grosso ramo di pino marittimo si è staccato da un albero e è finito in strada, vicino alla scuola primaria Pezzani di San Lazzaro. Per fortuna nessuno si è fatto male, ma la paura è stata tanta tra i passanti e gli studenti che stavano entrando o uscendo dalla scuola. La caduta ha creato un certo trambusto e ha richiesto l’intervento degli operai per mettere in sicurezza l’area.

Nel pomeriggio di ieri una grosso ramo di pino marittimo è caduto in strada in via Repubblica, poco distante dall'ingresso della scuola primaria Pezzani di San Lazzaro. Fortunatamente il cedimento non ha provocato danni a persone né a cose. A scopo precauzionale, la parte di via Repubblica interessata dal cedimento è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia da parte della polizia locale per consentire l'intervento dei vigili del fuoco impegnati nella rimozione del grosso ramo e nella messa in sicurezza della zona. Dalle prime verifiche effettuate dai tecnici del Comune non emergono, al momento, segni evidenti di carie o problematiche strutturali sull'albero.

