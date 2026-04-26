Milano design | 500mila visitatori tra Brera e i nuovi distretti

Durante il Fuorisalone 2026, più di 500.000 persone hanno visitato le aree di Brera e dei nuovi distretti di Milano. L’evento ha visto coinvolte diverse location, con esposizioni e installazioni che hanno attirato pubblico da tutta Italia e dall’estero. La manifestazione si è svolta nel periodo indicato e ha visto un incremento di visitatori rispetto alle edizioni precedenti.

? Cosa sapere Oltre 500mila visitatori hanno partecipato al Fuorisalone 2026 tra Brera e i nuovi distretti.. Il sistema Fuorisalone Passport ha registrato 104.000 utenti con una prevalenza femminile del 64%.. Oltre 500mila visitatori hanno attraversato le strade di Milano per l’edizione 2026 del Fuorisalone, un flusso costante che ha animato la città durante la settimana dedicata al Salone del Mobile attraverso più di 1.300 appuntamenti totali. Il cuore pulsante della manifestazione è rimasto il Brera Design District, dove 320 eventi si sono concentrati tra i 217 showroom permanenti e diverse location storiche del quartiere. La vitalità del...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano design: 500mila visitatori tra Brera e i nuovi distretti Notizie correlate Salone del Mobile e Fuorisalone: Brera Design District presenta la 17ª edizione della Brera Design WeekAnche quest’anno Brera si configura come un laboratorio urbano diffuso e si afferma come uno degli epicentri del design internazionale In occasione... Design Week: Milano blocca il traffico a Brera e TortonaPalazzo Marino ha delineato la nuova geografia urbana di Milano in vista della prossima settimana, trasformando i flussi di traffico in zone pedonali... Una raccolta di contenuti Fuorisalone 2026: oltre 500mila visitatori per i più di 1.100 eventi in cittàIl Brera Design District si conferma punto di riferimento della manifestazione con 320 eventi, distribuiti tra 217 showroom permanenti e numerose location ... ilgiorno.it Per gli eventi del Fuorisalone di Milano oltre 500mila visitatoriSi chiude con un'affluenza di oltre 500mila visitatori l'edizione 2026 del Fuorisalone, l'appuntamento in città che si tiene nella settimana del Salone del Mobile. Sono stati oltre 1.100 gli eventi pr ... ansa.it