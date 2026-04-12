Design Week | Milano blocca il traffico a Brera e Tortona

Milano ha annunciato il blocco del traffico in alcune zone centrali per la prossima settimana, in occasione della Design Week 2026. Palazzo Marino ha comunicato la riqualificazione di alcune aree di Brera e Tortona, convertendole temporaneamente in zone pedonali. Questa decisione riguarda la modifica della viabilità cittadina per favorire gli eventi e le esposizioni previsti durante la manifestazione. Le modifiche entreranno in vigore nei giorni della kermesse.

Palazzo Marino ha delineato la nuova geografia urbana di Milano in vista della prossima settimana, trasformando i flussi di traffico in zone pedonali per accogliere la Design Week 2026. Dal 20 al 26 aprile, i quartieri di Brera e Tortona, insieme alla via Durini, vedranno una riconfigurazione temporanea degli spazi stradali per favorire l’evento internazionale. La metamorfosi dei quartieri storici tra Brera e via Durini. Il cuore pulsante del design milanese si sposterà verso percorsi dove il rumore dei motori lascerà il posto ai visitatori. Nella zona di Brera, le restrizioni riguarderanno specificamente il tratto che va da largo Treves fino a via Pontaccio, passando per via Solferino; in questo settore, il transito di qualsiasi veicolo sarà bloccato in orari prestabiliti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Design Week: Milano blocca il traffico a Brera e Tortona Salone del Mobile e Fuorisalone: Brera Design District presenta la 17ª edizione della Brera Design WeekAnche quest’anno Brera si configura come un laboratorio urbano diffuso e si afferma come uno degli epicentri del design internazionale In occasione... Tortona design week 2026. thinking better, il futuro del design nasce dalla memoriaDal 20 al 26 aprile 2026, il quartiere Tortona torna protagonista della Milano Design Week con un nuovo capitolo della sua evoluzione internazionale.