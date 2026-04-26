Il 25 aprile, a Milano, circa 100mila persone si sono radunate in piazza per una manifestazione che ha coinvolto famiglie e studenti. Il corteo si è mosso verso il Duomo, creando un collegamento tra diverse generazioni. L’obiettivo dichiarato è stato quello di difendere i valori della Costituzione italiana, con partecipanti di età e provenienze diverse che hanno marciato insieme lungo le strade della città.

? Cosa sapere Centomila persone hanno manifestato a Milano il 25 aprile tra famiglie e studenti.. Il corteo verso il Duomo unisce diverse generazioni per difendere i valori costituzionali.. Centomila persone hanno occupato le strade di Milano ieri, 25 aprile 2026, per un corteo che ha la partecipazione di famiglie, adolescenti e anziani impegnati a ricordare il valore della libertà e della democrazia. Il percorso si è snodato dai quartieri fino a Porta Venezia e al Duomo, trasformando la città in un mosaico di generazioni diverse. A Crescenzago, Massimo Sampaoli, ex impiegato bancario di 82 anni, ha guidato il gruppo insieme alla moglie e agli amici, tutti con un’età compresa tra i 75 e gli 89 anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, 100mila in strada: il ponte tra generazioni per la libertà

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