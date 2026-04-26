Milan | strategie di mercato rossonere

Il futuro di Youssouf Fofana al AC Milan è al centro delle attenzioni e potrebbe rappresentare una delle questioni principali durante il prossimo calciomercato estivo. La situazione del centrocampista, attualmente in forza alla squadra rossonera, suscita interesse tra gli addetti ai lavori e potrebbe portare a sviluppi importanti nelle prossime settimane. La società sta valutando diverse opzioni in vista della prossima stagione, senza ancora rendere ufficiali decisioni definitive.

Il futuro di Youssouf Fofana al AC Milan è sempre più incerto e potrebbe diventare uno dei temi centrali del prossimo calciomercato estivo. Arrivato nel 2024 dal Monaco per una cifra importante, il centrocampista francese ha avuto un impatto discreto in rossonero, ma senza riuscire a imporsi come L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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Il futuro del Milan Allegri e le strategie di mercato

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