Il mercato di Milan e Juventus cambia rotta: Jean-Philippe Mateta non arriverà in Italia. Le ultime valutazioni mediche hanno mostrato un problema grave alla cartilagine del ginocchio, bloccando qualsiasi trattativa immediata. Le due squadre avevano puntato su di lui, ma ora devono rivedere le strategie in vista delle prossime mosse.

Chi cercava conferme definitive le ha avute nelle ultime ore: Jean-Philippe Mateta non è considerato idoneo all’immediato salto in Serie A, dopo che più valutazioni cliniche hanno evidenziato un problema serio alla cartilagine del ginocchio. La diagnosi impone un intervento chirurgico e uno stop stimato tra i tre e i quattro mesi, un’assenza che rende impraticabile qualsiasi operazione nel breve periodo per club come Milan e Juventus, chiamati a risposte immediate sul piano offensivo. Il segnale più chiaro, in realtà, era arrivato già dal mercato inglese. Il Crystal Palace ha scelto di investire comunque su Jorgen Strand Larsen, completando un’operazione economicamente pesante senza attendere la cessione di Mateta. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Mateta fuori dai piani: il ginocchio frena il mercato e cambia le strategie di Milan e Juventus

Approfondimenti su Mateta Juventus

Il Milan si avvicina a chiudere l'acquisto di Jean-Philippe Mateta dal Crystal Palace.

Ultime notizie su Mateta Juventus

Argomenti discussi: Milan: la beffa Mateta non cambia i piani di Tare, per il futuro già preso il talento rivelazione della serie B; Calciomercato live: Noa Lang vicino al Galatasaray, Mandas verso il Bournemouth, Lucca direzione Nottingham Forest; Fuori uno, dentro due: l'Inter ha deciso il piano di mercato, destino segnato per Luis Henrique; Calciomercato live oggi: Krstovi? a un passo dall'Atalanta, Vardy idea Napoli, Bailey arriva a Roma, arabi su Locatelli, Vlahovic pista...

Milan-Mateta, intesa totale: contratto da 3,5 milioni fino al 2030, Crystal Palace su GuessandMilan-Mateta, intesa totale: contratto da 3,5 milioni fino al 2030 Se arriva subito, Nkunku può lasciare Il Milan accelera per Jean-Philippe Mateta e l’operazione ... tuttojuve.com

Mateta si sottoporrà a intervento chirurgico in vista dei mondiali e starà fuori 3-4 mesi. #acmilan - facebook.com facebook

#Mateta dovrà essere operato al ginocchio e starà fuori per 3-4 mesi. @sachatavolieri x.com