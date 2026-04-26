Milan Ricci dopo la Juventus | Pari giusto Champions? Facciamo i punti il prima possibile

Dopo la partita tra Milan e Juventus, terminata con un pareggio, il centrocampista del Milan ha commentato l'esito ritenendolo giusto. Ha inoltre parlato della corsa alla qualificazione in Champions League, sottolineando la necessità di accumulare punti il prima possibile. La partita si è svolta allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di San Siro, con Ricci che ha rilasciato dichiarazioni a 'Milan TV'.