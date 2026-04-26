Milan Ricci dopo la Juventus | Pari giusto Champions? Facciamo i punti il prima possibile
Dopo la partita tra Milan e Juventus, terminata con un pareggio, il centrocampista del Milan ha commentato l'esito ritenendolo giusto. Ha inoltre parlato della corsa alla qualificazione in Champions League, sottolineando la necessità di accumulare punti il prima possibile. La partita si è svolta allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di San Siro, con Ricci che ha rilasciato dichiarazioni a 'Milan TV'.
Al termine di Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di San Siro, a Milano, ha parlato a 'Milan TV' Samuele Ricci, centrocampista rossonero. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulla partita: "Bella partita, molto equilibrata. Impattata bene, all'inizio era un po' bloccata con la fase di studio iniziale. Poi abbiamo fatto molto bene e il pareggio è giusto secondo me". Sul Milan solido dietro ed evanescente davanti: "La fase difensiva era il nostro punto di partenza, di forza. Ora bisogna iniziare ad essere un po' più concreti in avanti. Con il tempo miglioreremo anche sotto questo aspetto.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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