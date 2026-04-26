Con l'avvicinarsi della sessione estiva di calciomercato, si torna a parlare degli stipendi del Milan e di come questi incidano sul bilancio della società. I dettagli sui salari più elevati e le voci sui costi complessivi sono al centro dell'attenzione, mentre si analizzano le cifre che pesano di più sulle finanze del club. La questione si inserisce in un quadro di rinnovamenti e strategie per la prossima stagione.

In vista della prossima sessione di calciomercato è interessante andare a vedere il monte ingaggi del Milan e in particolare quale potrebbe essere il limite degli stipendi annuali, anche per avere un 'range' dei possibili obiettivi futuri della dirigenza rossonera. Si parla infatti di giocatori importanti (Lewandowski, Goretzka e Vlahovic per esempio) e come tali chiedono stipendi importanti, anche al Diavolo. Per Goretzka, ad esempio, ci sarebbe sul piatto un triennale da 5 milioni di euro a stagione. Come scrive Gazzetta.it, i più pagati tra i rossoneri sono Rafael Leão e Maignan (fresco di rinnovo): 5,5 netti, 7,15 col Decreto Crescita.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, quale è il tetto stipendi? Ecco i dettagli e chi pesa di più a bilancio

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