Bilancio Milan si va verso una plusvalenza da record | ecco la cifra e tutti i dettagli

Il Milan ha registrato una plusvalenza record nel bilancio, a causa delle vendite di Jimenez e Pobega. La società ha incassato una cifra significativa grazie a queste cessioni e ora punta a ottenere il massimo risultato economico. La strategia di mercato ha permesso di valorizzare alcuni giocatori e di recuperare risorse importanti. La prossima relazione finanziaria mostrerà un risultato positivo, con un impatto diretto sulle finanze del club. La cifra definitiva sarà comunicata nelle prossime settimane.

Oggi è arrivato il comunicato ufficiale del riscatto di Pobega da parte del Bologna. Qualche giorno fa quello del Bournemouth su Jimenez, due operazione che fanno sorridere il bilancio del Milan della stagione 202526. Incassi fondamentali vista l'assenza di coppe europee. Secondo il sito Calcio e Finanza al Milan mancheranno circa 80 milioni di euro tra premi UEFA e mancati incassi. Secondo il sito specializzato i rossoneri vanno verso il record storico di plusvalenze: tra le operazioni chiuse in estate e i riscatti maturati nelle ultime settimane, la cifra complessiva dovrebbe essere di circa 91,7 milioni di euro.