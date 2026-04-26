Alle ore 13:00 si è giocata Milan-Cagliari, sfida valida per la 35ª giornata del campionato Primavera. I rossoneri hanno vinto 2-1 grazie a una rimonta, con i gol decisivi segnati da Scotti e Domnitei. La partita si è svolta sul campo di casa del Milan, con il risultato finale che ha visto i padroni di casa prevalere sui sardi.

Nel pomeriggio, alla PUMA House of Football di Vismara, è andato in scena il match tra Milan e Cagliari, valevole per la 35ª giornata del campionato Primavera 1. I rossoneri hanno vinto per 2-1 in rimonta, grazie alle reti di Domnitei (44') e Scotti (68'). Ecco, di seguito, il resoconto del match. Tante emozioni a Vismara nella prima frazione di gara. Parte forte il Cagliari che al 7' minuto di gioco la sblocca con Raterink, servito da un ispiratissimo Trepy, bravo a sfruttare un errore in disimpegno di Cullotta. Il Milan prova subito a reagire, alzando il baricentro e rendendosi pericoloso con Colombo all'11' e soprattutto con Borsani, che al 19' sfiora l'incrocio dei pali con un mancino violento dal limite dell'area.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan Primavera-Cagliari 2-1: remuntada dei rossoneri, trascinati da Scotti e Domnitei

Leao e Bartesaghi dopo la vittoria del Milan contro il Cagliari | Serie A Enilive | DAZN

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Milan Primavera win 2-1 over Cagliari Primavera! Goals by: Domniei 43' (6th goal of the season for the Primavera) Scotti 68' (PK) (9th goal of the season for the Primavera) x.com