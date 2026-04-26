Milan | le dinamiche del mercato estivo

Il futuro di Youssouf Fofana al AC Milan dipende dalle decisioni prese durante il prossimo calciomercato estivo. Attualmente, diversi club hanno mostrato interesse per il centrocampista, e la valutazione attuale potrebbe facilitare una sua eventuale cessione. La situazione rimane in evoluzione, con le parti coinvolte che monitorano attentamente le possibilità di mercato.

Il futuro di Youssouf Fofana al AC Milan è sempre più legato alle dinamiche del prossimo calciomercato estivo, con diversi club interessati e una valutazione che potrebbe favorire una sua eventuale partenza. Il centrocampista francese, arrivato a Milano dal Monaco nel 2024, è finito nel mirino di alcune squadre della Ligue 1, in particolare Olympique Lione e Olympique Marsiglia, che stanno monitorando attentamente la sua situazione in vista della prossima stagione. L’idea di un ritorno in Francia non è esclusa, soprattutto se dovessero arrivare offerte convincenti sia per il giocatore sia per il club rossonero. La posizione del Milan è piuttosto chiara: Fofana non è considerato incedibile.🔗 Leggi su Dailymilan.it

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