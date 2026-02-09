Schira | Mateta Disasi e i colpi del mercato estivo del Milan | vi dico tutto | ESCLUSIVA

Nicolò Schira rivela i dettagli sui colpi di mercato estivi del Milan. Nel corso di un'intervista esclusiva, il giornalista sportivo ha fatto il punto sui possibili arrivi come Mateta e Disasi, spiegando quali trattative sono in fase avanzata e quali potrebbero ancora sfumare. Schira ha anche parlato delle strategie del club e delle scelte fatte in vista della nuova stagione.

Nicolò Schira, giornalista sportivo esperto di calciomercato, ha rilasciato un'intervista in esclusiva - a tema Milan - ai nostri microfoni. Ha parlato del recente gennaio vissuto sul mercato dal club rossonero e di ciò che potrà accadere in estate. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. 1.??Partiamo da Mateta: il Milan era a conoscenza del problema al ginocchio quando ha iniziato a trattarlo? Se sì, non poteva muoversi un po’ prima, di modo magari da andare poi su un’alternativa? "Credo che su Mateta ci siano stati dei diversi cortocircuiti, tendo a credere e penso e sono anche abbastanza convinto che il Milan, così come altri club che hanno trattato Mateta, non sapesse del problema. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

