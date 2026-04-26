Nella partita tra Milan e Juventus, le squadre non sono riuscite a trovare la rete e il risultato finale è stato uno 0-0. La gara si è conclusa senza goal e senza grandi emozioni, lasciando i tifosi con un senso di delusione. Entrambe le squadre hanno portato a casa un punto, evitando la sconfitta, in una sfida priva di molte occasioni offensive. La partita si inserisce in un campionato caratterizzato da incontri poco spettacolare.

Milan e Juventus mandano in scena la sconforto calcistico che ridonerà fiato, senza alcun dubbio, ai fondamentalisti del “giochismo” moderno. Non è possibile dire altro, per quello che è il quarto 0-0 negli ultimi cinque confronti diretti in campionato, il secondo in questa stagione. E il passo è stato quello del precedente più recente a San Siro, non certo del godibile match di andata. La prima conclusione verso la porta la offre Fofana dopo la mezzora, il primo tiro in porta è di Rabiot a seguire, l’impennata l’appoggio in rete di Thuram in chiara posizione di fuorigioco. Bisogna ricercare nelle schermaglie un minimo interesse, come il...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Milan-Juventus, un altro 0-0 in novanta minuti deprimenti. Vince l'obiettivo minimo

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