Milan obiettivo Goretzka | ecco come sta andando la sua stagione Minuti e numeri

Il Milan continua a seguire con attenzione la situazione di Goretzka, condividendo l'interesse per il centrocampista tedesco in vista della prossima sessione di mercato estiva. Nella stagione in corso, il giocatore ha disputato un certo numero di minuti e accumulato dati statistici che vengono monitorati dal club. La società rossonera mantiene aperte le trattative e valuta le possibilità di ingaggio.

Mancano sempre meno partite al termine della stagione con il Milan che questa sera giocherà una gara cruciale contro la terza forza del campionato ovvero il Napoli. Vincere vorrebbe dire rinforzare ancora di più un posto nelle prime quattro. Con la possibile qualificazione alla prossima Champions League il Diavolo potrebbe aprire di più il portafoglio e puntare a giocare forti nella prossima sessione di calciomercato. Tra questi figura assolutamente Leon Goretzka. Il centrocampista lascerà a zero il Bayern Monaco e potrebbe un colpo da novanta per il Milan di Allegri (qui la nostra analisi a riguardo). I costi potrebbero essere comunque alti per cartellino e costi accessori (qui i dettagli), ma è importante sottolineare come Goretzka sia ancora tra i titolari del club bavarese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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