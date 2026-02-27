Roma-Juventus | novanta minuti che possono valere una stagione

Domenica sera all’Olimpico si gioca Roma-Juventus, una partita valida per la 27ª giornata di Serie A. L’incontro è programmato alle 20:45 e vedrà affrontarsi due squadre che cercano punti importanti in classifica. La sfida rappresenta un momento chiave per entrambe, con la possibilità di influenzare significativamente il prosieguo del campionato.

Roma-Juventus torna all'Olimpico domenica 1 marzo 2026 alle 20:45, per la 27ª giornata di Serie A. È una di quelle partite che, anche quando vale "solo" tre punti, sembra valere sempre qualcosa in più: identità, memoria, orgoglio, e quel retrogusto di resa dei conti che accompagna questa sfida da decenni. Roma-Juventus è un classico che parla due lingue diverse. Da una parte c'è la Roma, che spesso si racconta come appartenenza e sentimento, con l'Olimpico che diventa cassa di risonanza.

