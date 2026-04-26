Milan Juventus streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Serie A

Oggi, domenica 26 aprile 2026, alle ore 20:45, si gioca la partita tra Milan e Juventus allo stadio San Siro di Milano. L'incontro si inserisce nella 34esima giornata del campionato di Serie A 2025-2026. La partita sarà trasmessa in diretta streaming e in televisione, con le probabili formazioni già annunciate prima del fischio di inizio.

Milan Juventus streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A. MILAN JUVENTUS STREAMING TV – Oggi, domenica 26 aprile 2026, alle ore 20,45 Milan e Juventus scendono in campo allo stadio San Siro di Milano, partita valida per la 34esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Milan Juventus in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Milan e Juventus sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti.🔗 Leggi su Tpi.it

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Roma-Juventus 3-3: gol e highlights | Serie A

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