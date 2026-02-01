Domenica sera il Parma ospita la Juventus allo stadio Tardini per la 23esima giornata di Serie A. La partita inizia alle 20:45 e si può seguire in diretta tv o in streaming. I tifosi aspettano di vedere come si comportano le due squadre, con la Juventus che cerca punti preziosi in trasferta.

Parma Juventus streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A. PARMA JUVENTUS STREAMING TV – Oggi, domenica 1 febbraio 2026, alle ore 20,45 Parma e Juventus scendono in campo allo stadio Tardini di Parma, partita valida per la 23esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Cremonese Inter in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Parma e Juventus sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Parma Juventus streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Approfondimenti su Parma Juventus

Ecco le informazioni su come seguire Parma-Inter in streaming e in diretta tv.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Pisa-Juventus 0-2: gol e highlights | Serie A

Ultime notizie su Parma Juventus

Argomenti discussi: Dove vedere Parma-Juventus domenica in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Parma-Juventus: probabili formazioni, dove vederla (tv e streaming), orario, classifica e calendario Serie A; Serie A | Dove vedere Parma-Juventus; Parma-Juventus, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni.

Parma-Juve: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie AParma-Juve, gara valida per la 23ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20.45 allo stadio Ennio Tardini di Parma e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky Zona Dazn ... tuttosport.com

Parma-Juventus come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orarioDove Vedere il match di Serie A tra Parma-Juventus in TV e Streaming. Diretta Sky o DAZN? Scopri Data e Orario, Arbitro e VAR. sport.virgilio.it

Juventus. . Double to the rescue! Mandzukic and Matuidi were on target as we headed back to Turin with all three points in 2018 at #ParmaJuve - facebook.com facebook

#Parma- #Juventus, i convocati di Spalletti: c’è #JoaoMario x.com