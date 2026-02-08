Oggi alle 20,45 Juventus e Lazio si sfidano all’Allianz Stadium di Torino. La partita, valida per la 24esima giornata di Serie A, si può seguire in diretta tv o in streaming. Entrambe le squadre arrivano con grandi aspettative e voglia di vincere, e i tifosi sono già in fermento per seguire i loro beniamini. La sfida promette emozioni e non mancheranno le sorprese sul campo.

Juventus Lazio streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A. JUVENTUS LAZIO STREAMING TV – Oggi, domenica 8 febbraio 2026, alle ore 20,45 Juventus e Lazio scendono in campo all’Allianz Stadium di Torino, partita valida per la 24esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Juventus Lazio in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Juventus e Lazio sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Juventus Lazio streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Approfondimenti su Juventus Lazio

Ecco le informazioni su come seguire in diretta Lazio-Napoli, valida per la 18ª giornata della Serie A 2025-2026.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

LIVE LAZIO-JUVE: il pre-partita in diretta presentato da FUORICLASSE | Serie A Enilive

Ultime notizie su Juventus Lazio

Argomenti discussi: Juve-Lazio, Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in streaming e in tv; Serie A | Dove vedere Juventus-Lazio; Juventus-Lazio: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming; Serie A, dove seguire in diretta streaming e TV Juventus-Lazio, Milan-Como, Sassuolo-Inter e le altre partite in programma?.

Juventus-Lazio, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioniJuventus-Lazio è il match valido per la 24^ giornata di Serie A. La sfida tra la squadra di Spalletti e quella di sarri si giocherà oggi, domenica 8 febbraio alle ore 20:45. Qui tutte le informazioni ... fanpage.it

Juventus-Lazio come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orarioDove Vedere il match di Serie A tra Juventus-Lazio in TV e Streaming. Diretta Sky o DAZN? Scopri Data e Orario, Arbitro e VAR. sport.virgilio.it

Le probabili scelte di Spalletti per Juventus Lazio Vi convince come schieramento Tutti i ballottaggi nel primo commento facebook

#InterJuve -6: chi sono i diffidati Con un giallo oggi in Juventus-Lazio e Sassuolo-Inter saltano il derby d'Italia x.com