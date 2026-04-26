Durante la conferenza stampa prima della partita tra Milan e Juventus, l'allenatore della squadra torinese ha dichiarato che si devono tenere presenti i rischi legati alla presenza di alcuni avversari. Ha inoltre affermato che ci sono situazioni che possono ingannare e che bisogna essere pronti a gestire eventuali imprevisti. La discussione si è concentrata sulle strategie per affrontare la sfida in programma.

Un punto guadagnato o due persi: "Non lo so. Domani leggerò il suo commento per scoprirlo. Io so che abbiamo tentato di fare la partita. Secondo me abbiamo giocato una partita intelligente perché è stata sempre in ordine. Però il rischio con loro c'è sempre. Ti ingannano. Ti fanno credere che sia tutto sotto controllo e poi spuntano fuori. Hanno questo modo di giocare in cui hanno i nascondigli. Non li metti a fuoco e arrivano da zone in cui credevi non ci fosse nessuno. Diventa difficile. Dovevamo stare in ordine e in equilibrio sempre. Nel primo tempo l'abbiamo fatto troppo lentamente, nel secondo tempo di più, ma dovevamo per forza portare a casa qualcosa da questa partita.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Juventus, Spalletti: “Ti ingannano, con loro c’è sempre il rischio”

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