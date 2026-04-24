La partita tra Milan e Juventus si avvicina, con la sfida di domenica sera a San Siro. Secondo quanto riportato, uno dei giocatori della Juventus è in forte dubbio per l'incontro, a causa di un problema fisico. La squadra sta monitorando attentamente le sue condizioni, mentre lo staff medico valuta se potrà essere disponibile per la partita. La sfida si presenta come un appuntamento importante per entrambe le formazioni.

Manca sempre meno alla super sfida di domenica sera che a 'San Siro' vedrà in azione il Milan di Massimiliano Allegri contro la Juventus di Luciano Spalletti. Seconda contro quarta in classifica, il big match della 34^ giornata di Serie A rappresenta un bivio fondamentale in chiave Champions League per entrambe le squadre. Per i rossoneri mancano solo 7 punti per la matematica certezza, mentre i bianconeri un successo significherebbe aggancio in classifica proprio ai rossoneri. La partita, però, rischia di perdere uno dei protagonisti annunciati in casa Juventus. Secondo quanto riportato da 'Gianlucadimarzio.com', la stella bianconera Kenan Yildiz è a rischio per domenica sera.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Brutte notizie per Spalletti in vista di Milan-Juventus: Yildiz a forte rischio. Le ultime dalla Continassa

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