Dopo la partita tra Milan e Juventus allo stadio di San Siro, Luciano Spalletti ha commentato la prestazione della sua squadra. L'allenatore ha affermato che la Juventus ha continuato il proprio percorso e ha sottolineato la necessità di mantenere alta l’attenzione quando si affronta il Milan. La 34ª giornata di Serie A si è conclusa con queste parole, lasciando intendere l’attenzione che la squadra pone nelle prossime sfide.

Cosa è mancato oggi e cosa si porta a casa oggi? "Abbiamo dato seguito al nostro cammino. Nel primo tempo troppo lenti e prevedibili, non si saltava mai un uomo coi passaggi e loro erano sempre posizionati bene. Col Milan devi stare attento perché ti danno la sensazione di essere in controllo e poi ne vedi spuntare tre o quattro da tutte le parti e diventa difficile. Il pericolo è quando hai tutto a portata di mano e con loro vai in pericolo. In allenamento abbiamo lavorato molto sulle preventive per non subire le ripartenze". Sull'intervento di Gabbia su David: "Questo è fallo, ma ce lo siamo persi". Sulla partita di David: "Se non c'è grande contatto fisico riesce anche nel duello a pulire e uscire dalle situazioni con la qualità tecnica.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Juventus, Spalletti: “Abbiamo dato seguito al nostro cammino. Col Milan devi stare sempre attento”

Juventus-Pafos, Spalletti: Stiamo facendo poco rispetto a quanto vorrei

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#Juventus - La curva e circa 200 tifosi ad accogliere la squadra bianconera all’arrivo a Milano in vista del big match di stasera col #Milan #MilanJuve @giokermusso - facebook.com facebook