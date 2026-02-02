Il Real Madrid vince 2-1 contro il Rayo Vallecano al Bernabeu, ma la partita è segnata dalle polemiche. Nel finale, l’arbitro assegna un rigore dubbio che permette ai Blancos di conquistare i tre punti. La decisione ha acceso le proteste dei giocatori e dei tifosi, rendendo ancora più acceso il duello in Liga.

(Adnkronos) – Polemiche in Liga dopo la partita tra Real Madrid e Rayo Vallecano. I Blancos di Arbeloa, che ha sostituito l'esonerato Xabi Alonso in panchina, sono riusciti a vincere al Bernabeu per 2-1 grazie a un rigore trasformato da Kylian Mbappé al 100', in pieno recupero. Ma proprio il penalty assegnato al Real è al centro delle critiche, per un contatto che non sembra così falloso. Succede tutto al 98', durante l'ultimo degli otto minuti assegnati dall'arbitro Isidro Diaz de Mera. Brahim Diaz entra in area di rigore e subisce l'intervento di Mendy. Il difensore ospite, nel tentativo di allontanare il pallone, finisce per colpire allo stomaco l'attaccante ex Milan, protagonista in negativo dell'ultima finale di Coppa d'Africa, con il direttore di gara che assegna quindi il penalty.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Real Madrid

Brahim Diaz sta mettendo in mostra il suo talento con il Marocco durante la Coppa d’Africa, alimentando voci sul suo possibile addio al Real Madrid a gennaio.

Durante la Coppa d’Africa, l’errore di Brahim Diaz dal dischetto contro il Senegal ha suscitato molte reazioni, tra cui quella di Trent Alexander-Arnold, presente in campo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Real Madrid

Argomenti discussi: Brahim Diaz cade, arbitro assegna rigore (dubbio): Real Madrid ‘sotto attacco’ in Liga; RIVIVI IL LIVE! Real Madrid-Rayo 2-1: diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale della partita. Cronaca, gol, risultato e marcatori; Felipe Melo, rissa sfiorata in Brasile: aggredito da un tifoso allo stadio; Nazione Futura ‘impugna’ il simbolo di Vannacci (e fa proseliti tra i fan del generale).

Brahim Diaz cade, arbitro assegna rigore (dubbio): Real Madrid 'sotto attacco' in Liga - VideoCon questa vittoria il Real Madrid, uscito tra i fischi del Bernabeu nonostante il successo in extremis, sale a 54 punti, portandosi a -1 dal Barcellona capolista. Tre punti d'oro quindi per Arbeloa, ... adnkronos.com

Brahim Diaz cade, arbitro assegna rigore (dubbio): Real Madrid ‘sotto attacco’ in Liga(Adnkronos) – Polemiche in Liga dopo la partita tra Real Madrid e Rayo Vallecano. I Blancos di Arbeloa, che ha sostituito l’esonerato Xabi Alonso in panchina, sono riusciti a vincere al Bernabeu per 2 ... pianetagenoa1893.net

Sembra uno scherzo, ma non lo è. Praticamente dopo il polverone di Marocco-Senegal con il rigore sbagliato, facendo il cucchiaio, di Brahim Diaz ieri sera è tornato in campo con il Real Madrid. Villarreal-Real Madrid. Prima di iniziare però, una cerimonia per - facebook.com facebook

#Zavala calcia come #BrahimDiaz, rigore tragicomico: sbaglia e si fa male! x.com